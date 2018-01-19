Главой специализированного банка по гособоронзаказу и крупным госконтрактам станет руководитель «Российского экспортного центра» Петр Фрадков. Этот банк будет создан на базе «Промсвязьбанка», одним из совладельцев которого был экс-сенатор от Ямала Дмитрий Ананьев.
«Банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Руководителем банка планируется назначить Фрадкова Петра Михайловича», — приводит слова министра финансов РФ Антона Силуанова «Коммерсант».
Петр Фрадков — сын бывшего премьера РФ Михаила Фрадкова. В 2000—2004 годах он работал в представительстве «Внешэкономбанка» в США, в 2004—2005 годах был заместителем директора ОАО «Дальневосточное морское пароходство». С 2005 года работал во «Внешэкономбанке», в 2015—2016 годах он занимал должность первого зампредседателя «Внешэкономбанка». С мая 2015 года Фрадков занимал пост генерального директора АО «Российский экспортный центр».
Как сообщало «URA.RU», о санации «Промсвязьбанка», одним из владельцев которого был член Совета Федерации от ЯНАО Дмитрий Ананьев, стало известно в середине декабря. Затем экс-сенатор покинул Россию — вероятно, после проверок временной администрации в Промсвязьбанке. Напомним, что российский регулятор 15 декабря объявил о санации «Промсвязьбанка», а спустя неделю сообщил, что готовит обращения в правоохранительные органы из-за целого ряда банковских операций менеджмента учреждения, имеющих признаки незаконных действий. Как сообщало ранее «Федеральное агентство новостей», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация — «не повестка Кремля».