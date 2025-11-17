Карнавал Снегурочек и космический ледовый городок: как Салехард готовится к Новому году

В городе идет активная подготовка к Новому году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) главный ледовый городок в преддверии Нового года будет посвящен теме космоса, а также в декабре жителей окружной столицы ждет первый яркий Карнавал Снегурочек. Об этом глава города Алексей Титовский сообщил во время прямого эфира.

«Впервые в декабре жителей ждет яркое городское событие — Карнавал Снегурочек, который пройдёт в рамках открытия ледового городка и зажжения огней на главной елке. Главный ледовый городок в этом сезоне будет оформлен в теме космоса, с атмосферой открытий, исследований и мечты о больших достижениях», — сообщили власти города в telegram-канале итоги встречи мэра с жителями.