Карнавал Снегурочек и космический ледовый городок: как Салехард готовится к Новому году
В городе идет активная подготовка к Новому году
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Салехарде (ЯНАО) главный ледовый городок в преддверии Нового года будет посвящен теме космоса, а также в декабре жителей окружной столицы ждет первый яркий Карнавал Снегурочек. Об этом глава города Алексей Титовский сообщил во время прямого эфира.
«Впервые в декабре жителей ждет яркое городское событие — Карнавал Снегурочек, который пройдёт в рамках открытия ледового городка и зажжения огней на главной елке. Главный ледовый городок в этом сезоне будет оформлен в теме космоса, с атмосферой открытий, исследований и мечты о больших достижениях», — сообщили власти города в telegram-канале итоги встречи мэра с жителями.
В настоящее время уже активно ведется подготовка елок главы города, шитье костюмов и репетиции спектаклей. Также Титовский добавил, что устанавливаются новогодние украшения на улицах.
