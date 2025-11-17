Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Интересное

Карнавал Снегурочек и космический ледовый городок: как Салехард готовится к Новому году

В Салехарде впервые пройдет Карнавал Снегурочек
18 ноября 2025 в 03:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В городе идет активная подготовка к Новому году

В городе идет активная подготовка к Новому году

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) главный ледовый городок в преддверии Нового года будет посвящен теме космоса, а также в декабре жителей окружной столицы ждет первый яркий Карнавал Снегурочек. Об этом глава города Алексей Титовский сообщил во время прямого эфира.

«Впервые в декабре жителей ждет яркое городское событие — Карнавал Снегурочек, который пройдёт в рамках открытия ледового городка и зажжения огней на главной елке. Главный ледовый городок в этом сезоне будет оформлен в теме космоса, с атмосферой открытий, исследований и мечты о больших достижениях», — сообщили власти города в telegram-канале итоги встречи мэра с жителями.

В настоящее время уже активно ведется подготовка елок главы города, шитье костюмов и репетиции спектаклей. Также Титовский добавил, что устанавливаются новогодние украшения на улицах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал