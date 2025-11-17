Логотип РИА URA.RU
Появились кадры, как силовики штурмовали квартиру первоуральца с вымышленной гранатой

Пьяный первоуралец напугал соседей угрозами взорвать вымышленную гранату
18 ноября 2025 в 03:32
Мужчине грозит внушительный срок тюремного заключения

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) местный житель взял в заложницы сожительницу и угрожал взорвать дом гранатой. К дому съехались полицейские, сотрудники Росгвардии, ОМОНа и СОБРа, а местных жителей экстренно эвакуировали. На месте ЧП побывал и корреспондент URA.RU.

В квартиру, где заперся правонарушитель, силовики проникли через окно. Заложницу освободили, она не пострадала. Ребенка, о котором сообщалось в ряде telegram-каналов, внутри не оказалось. Как выяснилось позже, никакого оружия при мужчине не было.

Дебошира скрутили и доставили в отдел. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

Кадры с места ЧП

Фото: Размик Закарян URA.RU


Видео: читатель URA.RU

Материал из сюжета:

Первоуралец угрожает взорвать дом, у него заложники

Следующий материал