Появились кадры, как силовики штурмовали квартиру первоуральца с вымышленной гранатой

В Первоуральске (Свердловская область) местный житель взял в заложницы сожительницу и угрожал взорвать дом гранатой. К дому съехались полицейские, сотрудники Росгвардии, ОМОНа и СОБРа, а местных жителей экстренно эвакуировали. На месте ЧП побывал и корреспондент URA.RU.

В квартиру, где заперся правонарушитель, силовики проникли через окно. Заложницу освободили, она не пострадала. Ребенка, о котором сообщалось в ряде telegram-каналов, внутри не оказалось. Как выяснилось позже, никакого оружия при мужчине не было.