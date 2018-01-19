18:35 19 января 2018 0

Ночью температура воздуха может опускаться до минус сорока градусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курганской области с 21 по 26 января ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами ниже нормы на 7 градусов и более. В связи с этим региональное управление МЧС России объявило штормовое предупреждение.

По данным Курганского ЦГМС, температура воздуха в областном центре начнет снижаться в грядущие выходные. Так, ночью в субботу ожидается похолодание до минус 26, при прояснении — до минус 32. Днем будет минус 16 — минус 21. Ночью воскресенья, 21 января, температура составит минус 23 — минус 28, при прояснении опустится до минус 35. В светлое время суток — минус 15 — минус 20, местами до минус 25. Самым холодным днем станет понедельник, 22 января: ожидается минус 22 — минус 27 градусов, местами похолодание до минус 30. Температура воздуха в ночное время будет минус 25 — минус 30 градусов, до минус 38 при прояснении.

Спасатели напоминают, что во время аномальных морозов есть риск увеличения количества техногенных пожаров, ДТП, аварий в жилищно-коммунальной сфере, а также обморожения людей. В случае происшествий или чрезвычайных ситуаций следует немедленно обратиться в дежурные службы экстренного реагирования по телефону 101, а также по номеру 112 непосредственно в Кургане.

Жителей Зауралья просят быть осторожными в обращении с огнем и отопительными приборами, соблюдать технику безопасности при топке печей. Также рекомендуется не оставлять детей без присмотра, не выходить выпившими на улицу и воздержаться от поездок на дальние расстояния. «Если поездка на автомобиле все же необходима, то при движении следует соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Водителям-дальнобойщикам также следует помнить о своей безопасности — одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись перед поездкой горячим чаем и иметь запас горючего», — отмечают в областном управлении МЧС России.