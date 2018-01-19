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20 января 2018
19 января 2018
Главные новости Москвы
20:00  19 января 2018 0

Задержанного во Франции Керимова отпустили в Россию на выходные

Сулеймана Керимова обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налоговWikimedia Commons

Сенатору Сулейману Керимову, которого задержали во Франции, разрешили съездить в Россию на короткое время. Об этом заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

«Господину Керимову было разрешено следственным судьей съездить в Россию, чтобы посетить близкого родственника — брата или сводного брата. Разрешение на поездку действительно с сегодняшнего дня по воскресенье», — цитирует прокурора канал 360.

Напомним, что Керимов был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы. Как сообщала «Национальная служба новостей», во Франции его обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Он мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро. В конце ноября 2017 года стало известно, что Керимов не будет помещен в тюрьму, писал RT. Однако он должен оставаться во Франции и внести залог в размере 5 млн евро.

В России Сулейман Керимов и его супруга Фируза известны благотворительной деятельностью. Так, в начале 2017 года губернатор Московской области вручил им, соответственно, орден «За заслуги перед Московской областью» первой и третьей степени. Поводом, напоминает сайт «Подмосковье сегодня», стали переданные четой средства на реконструкцию школы в Заречье Одинцовского района. На средства семьи Керимовых были построены ледовая арена, бассейн и несколько спортивных залов.

Ольга Дудорова
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