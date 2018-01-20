МОК сократил команду россиян на Олимпиаде-2018 на 111 человек

02:08 20 января 2018 0

В МОК заявили, что в России появилось новое поколение спортсменов Фото: pixabay.com © URA.RU

Международный олимпийский комитет сократил заявку сборной России на участие в Олимпиаде-2018 на 111 спортсменов. Изначально в список участников должны были попасть 500 человек, но МОК решил сократить его на 111 позиций.

Из числа отобранных атлетов, как пишет РБК, большинство не участвовали в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Такую тенденцию в международной организации объяснили тем, что в России появилось новое поколение спортсменов.

Кроме того, в МОК отметили, что получившие одобрение на выступление россияне должны будут пройти допинг-тесты. Сколько точно человек войдут в команду «Объединенные спортсмены России» в организации пока сказать не могут. поскольку квалификация к Играм еще не закончилась.

В начале декабря 2017 года, как напоминает RT, Международный олимпийский комитет решил не допускать сборную России до Олимпийских игр в 2018 году в Пхёнчхане. Российские спортсмены смогут выступить только под нейтральным флагом.