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20 января 2018
06:56  20 января 2018 3

Лавров раскритиковал Европу и США, заявив о крахе минских соглашений

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергей Лавров высказался по поводу принятого на Украине закона о реинтеграции ДонбассаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Принятый Верховной радой накануне закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечёркивает минские договорённости, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности (ООН. — RT) в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырёх руководителей нормандского формата в Минске», — приводит RT слова министра.

При этом Европа и США, по его словам, понимают, что киевские власти таким образом пытаются избавиться от выполнения обязательств по минским договоренностям, однако критиковать такую политику не станут.

«Взяв под своё крыло вот эту власть — власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа, собственной репутации, но такова жизнь», — добавил министр.

При этом он отметил, что Москва будет и дальше добиваться того, чтобы все пункты минских договорённостей выполнялись.

Согласно закону, напомним, президент Незалежной получает право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время под предлогом «защиты суверенитета страны». Кроме того, Россию в документе называют страной-агрессором, а минские соглашения больше не считают приоритетными для урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

Сергей Демин
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