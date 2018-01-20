В Сети обсуждают крещенские купания украинских политиков. Особенно отличились экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и мэр Киева Виталий Кличко.
Бывший президент Грузии окунался в зимний Днепр. Life.ru уточняет, что для него это было впервые. Многие обратили внимание на густую растительность на теле политика и пошутили о его национальной идентичности. «Зашёл грузином — вышел украинцем», «Хоть бы свитер снял бы мохеровый!», «На бобра похож», — написали пользователи Twitter.
Глава Радикальной партии Олег Ляшко во время купания в проруби потерял плавки, на что и обратили внимание в Сети. Политик три раза окунулся в студеную воду, после чего ему пришлось поправлять то единственное, что отделяло его от природы. «Ему без плавок привычнее, поэтому и не заметил, что задница оголилась», — написали комментаторы. Позже Ляшко отметил, что в купании приняли участие все члены партии.
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко вместе с городскими чиновниками окунулся в воду в парке «Наталья». Известный своими парадоксальными формулировками, он отметил, что в следующем году чиновники, которые будут плохо работать, вынырнут не сразу.