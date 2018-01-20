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20 января 2018
07:36  20 января 2018 7

«Зашел грузином, вышел украинцем». В Сети троллят политиков, которые смыли грехи на Крещение. ФОТО, ВИДЕО

Крещенские купания 2017. Курган., крещение господне2017, освещение воды, крест в купели
Скандальные политики приняли участие в святом праздникеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сети обсуждают крещенские купания украинских политиков. Особенно отличились экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и мэр Киева Виталий Кличко.

Бывший президент Грузии окунался в зимний Днепр. Life.ru уточняет, что для него это было впервые. Многие обратили внимание на густую растительность на теле политика и пошутили о его национальной идентичности. «Зашёл грузином — вышел украинцем», «Хоть бы свитер снял бы мохеровый!», «На бобра похож», — написали пользователи Twitter.

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Фото: Mikheil Saakashvili/Facebook

Глава Радикальной партии Олег Ляшко во время купания в проруби потерял плавки, на что и обратили внимание в Сети. Политик три раза окунулся в студеную воду, после чего ему пришлось поправлять то единственное, что отделяло его от природы. «Ему без плавок привычнее, поэтому и не заметил, что задница оголилась», — написали комментаторы. Позже Ляшко отметил, что в купании приняли участие все члены партии.

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко вместе с городскими чиновниками окунулся в воду в парке «Наталья». Известный своими парадоксальными формулировками, он отметил, что в следующем году чиновники, которые будут плохо работать, вынырнут не сразу.

Иван Антонов
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