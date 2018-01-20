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20 января 2018
12:55  20 января 2018 7

Российским бюджетникам выделили деньги на повышение зарплат

Открытая лицензия от 22.07.2016, кошелек, купюра, деньги
Зарплаты работникам бюджетной сферы повысят в соответствии с майскими указами президентаФото: Pixabay.com

Российским бюджетникам повысят зарплаты. Правительство страны одобрило выделение 14,5 миллиарда рублей на эти цели. Решение опубликовано на сайте кабинета министров.

Выделенная сумма позволит поднять зарплаты бюджетников до показателей, запланированных в 2018 году указами президента России. Деньги будут распределены между учителями, преподавателями вузов, научными сотрудниками, воспитателями, врачами, работниками культуры и другими представителями бюджетной сферы.

Как ранее сообщало РИА «Новости», в нынешнем году зарплата врачей, преподавателей вузов и ученых вырастет до 200% от средней по региону, а медицинского персонала — до 100%.

Наталья Володина
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