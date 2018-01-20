Зарплаты работникам бюджетной сферы повысят в соответствии с майскими указами президента
Российским бюджетникам повысят зарплаты. Правительство страны одобрило выделение 14,5 миллиарда рублей на эти цели. Решение опубликовано на сайте кабинета министров.
Выделенная сумма позволит поднять зарплаты бюджетников до показателей, запланированных в 2018 году указами президента России. Деньги будут распределены между учителями, преподавателями вузов, научными сотрудниками, воспитателями, врачами, работниками культуры и другими представителями бюджетной сферы.
Как ранее сообщало РИА «Новости», в нынешнем году зарплата врачей, преподавателей вузов и ученых вырастет до 200% от средней по региону, а медицинского персонала — до 100%.