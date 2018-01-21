08:54 21 января 2018 7

Мороз в 90 градусов настигнет ямальцев в воскресенье Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ямальцам обещают в воскресенье, 21 января, усиление морозов до -90 градусов Цельсия. В соцсетях распространяется документ за подписью дежурного отдела ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС города Губкинский. Впрочем, сами жители не сильно верят в то, что в регион могут прийти такие аномальные холода.

В документе, который был опубликован в паблике «К-ИНФОРМ» во «ВКонтакте», указывается, что «21 января на территории ЯНАО прогнозируется аномально-холодная погода: Красноселькупском, Тазовском, Пуровском районах температура воздуха ночью и днем -80 — 85 градусов. при прояснениях -87 -90 градусов Цельсия».

Специалисты по гражданской обороне, работники коммунальных служб и спасатели МЧС, как уточняется в документе, переведены на усиленный режим работы, так как «существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП».В Губкинском также введен запрет на проведение всех массовых мероприятий на открытых площадках.

Впрочем, жители региона с иронией отнеслись к опубликованному документу. По их мнению, это не боле чем фейк. «Вам Ванга случаем не приходила во сне?» — спрашивает авторов документа Леха Горбунов. «Слабо верится (вообще не верится). Самая низкая зарегистрированная температура была -89,2 в 1983 году. В Антарктиде», — пишет Василий Дегтярев. «Это по фаренгейту», — предположил Сергей Чернякин. «Еще чуть-чуть и соточка», — переживает за температуру Алена Дедкова. Впрочем, на требование убрать из паблика документ, ямальцы говорят, что этого делать не стоит. «Пусть висит, люди хоть знать будут, что это бред. А то уже по всем группам в мессенджерах закидали. Верят!!!» — отмечает Оксана Михеева.

Как ранее писало «URA.RU», ранее ямальцев напугали документом, якобы исходящим из администрации Тазовского района, согласно которому в регионе объявляется штормовое предупреждение. Согласно сообщению, на территории Ямала в период с 20 по 23 января прогнозируется аномальное похолодание до минус 79 градусов.