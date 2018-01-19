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19 января 2018
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16 января 2018
17:10  19 января 2018 0

Ямальцев напугали предупреждением о 80-градусных морозах. ФОТО

Природный парк
«Шутники» занизили температуру вдвоеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа напугали документом, якобы исходящим из администрации Тазовского района, согласно которому в регионе объявляется штормовое предупреждение. Согласно сообщению, на территории Ямала в период с 20 по 23 января прогнозируется аномальное похолодание до минус 80 градусов.

Документ был опубликован в группе «Тазовский раЁн.» во «ВКонтакте». Пользователи Сети усомнились в его подлинности. «Липовая бумажка! Подпись диспетчера поддельная!!! Шутники», — написала в комментариях Анна Руденко. О том, что информация об экстремальном снижении температуры не соответствует действительности, уже сообщили в Главном управлении МЧС по ЯНАО, передает «Север Пресс». На самом деле, на Ямале в это время ожидается хоть и сильные, но привычные для севера морозы — около минус 44 градусов.

«Штормовой фейк» выглядит именно так
Фото: Иван Вишняков, группа «Тазовский раЁн.», «ВКонтакте»

Ранее стало известно, что на Яамле из-за погодных условий 19 января не смог приземлиться самолет. Рейс Москва — Надым был скорректирован из-за сильных морозов, самолет ушел на запасной аэродром в Салехарде. Также «URA.RU» писало о похолоданиях во многих уральских регионах. Так, в Тюмени в ближайшие дни ожидается температура порядка минус 40 градусов, в Югре — ниже 50 градусов мороза, в Челябинской области — ниже минус 30 градусов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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