17:10 19 января 2018 0

«Шутники» занизили температуру вдвое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа напугали документом, якобы исходящим из администрации Тазовского района, согласно которому в регионе объявляется штормовое предупреждение. Согласно сообщению, на территории Ямала в период с 20 по 23 января прогнозируется аномальное похолодание до минус 80 градусов.

Документ был опубликован в группе «Тазовский раЁн.» во «ВКонтакте». Пользователи Сети усомнились в его подлинности. «Липовая бумажка! Подпись диспетчера поддельная!!! Шутники», — написала в комментариях Анна Руденко. О том, что информация об экстремальном снижении температуры не соответствует действительности, уже сообщили в Главном управлении МЧС по ЯНАО, передает «Север Пресс». На самом деле, на Ямале в это время ожидается хоть и сильные, но привычные для севера морозы — около минус 44 градусов.

«Штормовой фейк» выглядит именно так Фото: Иван Вишняков, группа «Тазовский раЁн.», «ВКонтакте»

Ранее стало известно, что на Яамле из-за погодных условий 19 января не смог приземлиться самолет. Рейс Москва — Надым был скорректирован из-за сильных морозов, самолет ушел на запасной аэродром в Салехарде. Также «URA.RU» писало о похолоданиях во многих уральских регионах. Так, в Тюмени в ближайшие дни ожидается температура порядка минус 40 градусов, в Югре — ниже 50 градусов мороза, в Челябинской области — ниже минус 30 градусов.