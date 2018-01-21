23:33 21 января 2018 0

Кампания кандидата коммунистов с каждым его заявлением все ближе к провалу Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин провел первый агитационный вояж. Пробный: встретился с общественностью сначала Москвы, а затем Санкт-Петербурга. Поездка вышла скандальной: представитель коммунистов заявил, что российским банкам доверять нельзя и посочувствовал владельцам офшоров. Кроме того пообещал, что продолжит впредь осторожнее тратить миллионы в Европе и довольно путано объяснял, куда все же делись деньги от продажи совхозной земли. Закончилось все тем, что нескольким журналистам Грудинин вообще запретил задавать вопросы, пообещав игнорировать их в течение всей кампании.

Коммунист-миллиардер смог, наконец, объяснить прессе, что за счета обнаружились у него в европейских банках при регистрации на выборы. Если раньше он говорил, что про них «не знал», то теперь дал сразу два ответа. Первый, что 24 миллиона потребовались на лечение родственницы. Второй, что сам открывал только три счета, а еще два банки сделали сами, беспокоясь о сохранности его средств. «В иностранном банке, если вы храните деньги, то они у вас уменьшаются, меньше, чем на 1% в год, но уменьшаются. Действительно, иностранные банки говорят: „Слушайте, чтобы деньги не уменьшались, дайте нам право покупать ценные бумаги наших же банков, потому что ценные бумаги приносят прибыль в виде дивидендов и тогда деньги ваши не обесценятся“. Действительно, если ты даешь такое право, то они у себя в банках открывают транзитные счета, о которых вы даже не знаете, потому что у них там такой порядок», — заявил Павел Грудинин на пресс-конференции в ТАСС в Санкт- Петербурге.

По словам кандидата, счета он закрыл — без этого президентом не стать. Но это вовсе не повод возвращать в страну деньги.

«У меня точно так же никаких счетов за границей нет, но у меня есть родственники.

Да, я сделал операцию своей матери за границей, да, у меня у сестры тоже была операция за границей, да, в ближайшее время будет еще очень много потрачено, очень много денег», — пояснил коммунист журналистам уже на пресс-конференции в Москве и пустился в рассуждения о том, что здравоохранение в России находится в плачевном состоянии — не в пример США и Израилю.

Тема вывода российских активов зарубеж на этом не закончилась. Вот, к примеру, рецепт ведения бизнеса от Павла Грудинина, данный в ответ на вопрос о том, использует ли он офшоры. «Знаете, у нас, как у всех, есть определённые вещи, которые мы сделали для того, чтобы сохранять свой бизнес. И если вы говорите о деньгах в офшорах, то у нас ни копейки денег в офшорах нет», — заявляет сначала кандидата. Дальше он посетовал на то, что коммерсанты вынуждены прятать свои активы заграницей. И, наконец, в конце своего ответа пояснил, что имел ввиду, говоря, что «ни копейки в офшорах не держит»: «Многие вынуждены были спрятать собственность в офшоры. Но деньги в офшоры выводить ни в коем случае нельзя», — заявил миллиардер в Санкт-Петербурге.

По словам кандидата в президенты от КПРФ, денег в офшорах у него нет, но про наличие самих офшоров ответил двусмысленно Фото: Ken Teegardin/Flickr

Во время обеих пресс-конференций журналистам так и не удалось получить от Павла Грудинина четкого ответа на вопрос о том, кто в конечном счете получил миллиарды рублей от продажи совхозных земель. Кандидат лишь признал сам факт сделки, заявив, что тем самым спасал агропредприятие.

В истории с землями совхоза фигурируют две цифры. Одна — 700 миллионов рублей, за которые участок был передан дочерней структуре «ТТ Девелопмент». Вторая — семь миллиардов, в которые эти земли оценивают специалисты земельного рынка. При этом сам Павел Грудинин на пресс-конференции заявил следующее: «Вы должны понимать, что есть разные акционерные общества. „ТТ Девелопмент“ — это предприятие, которое является нашим дочерним. А я отвечаю за „Совхоз имени Ленина“, я директор этого предприятия», — и отказался на этом основании рассказывать о подробностях взаимоотношений между компаниями. Но дело в том, что в списке акционеров «Девелопмента» числится лишь совхоз, которым управляет Павел Грудинин, сам миллиардер и его сын. Тем не менее, говорить про дочернюю структуру миллиардер категорически отказался, заявив, что не имеет к ней никакого отношения.

По одной из версий пропавшие миллиарды можно найти в декларации, опубликованной Павлом Грудининым на сайте ЦИК. Там значится, что в собственности у него есть ценные бумаги принадлежащего Роману Абрамовичу холдинга «Евраз», с номинальной стоимостью в 200 тысяч долларов каждая. На пресс-конференции кандидат заявил, что комиссия опечаталась и что «люди, понимающие в экономике, не могут представить, что одна ценная бумага стоит 200 тысяч долларов, это невозможно». Тем не менее, на сайте Ирландской фондовой биржи опубликован проспект размещения евробондов «Евраза» где номинал выпущенных компанией ценных бумаг указан именно в 200 тысяч долларов.

Фото: проспект размещения евробондов «Евраза» на сайте Ирландской фондовой биржи

В конечном счете Павел Грудинин пообещал наказывать издания, чьи журналисты задают неудобные вопросы и заявил, что больше отвечать им ничего не будет. После этого общение свелось к нейтральным темам: кандидат рассказал о том, что «любит женщин, а женщины любят его» и рассуждениям о том, что «надо прекратить расхищение того, что у нас есть». Но рецепта так и не дал: тема про офшоры, «защищающие» его предприятие, так больше и не прозвучала.