В Зауралье в 2018 году планируется открытие нескольких новых производств. Три из них будут запущены уже в первом квартале года, доложил директор департамента промышленности Александр Константинов в понедельник, 22 января, на аппаратном совещании у губернатора, передает корреспондент «URA.RU».
По словам чиновника, ООО «Имущественный комплекс ШЗМК» планирует запустить линии горячего оцинкования в феврале. Кроме того, ООО «Курганский арматурный завод» запустит литейное производство в марте, ООО «Пульсатор» также запустит литейное производство.
Докладчик напомнил, что в регионе разработана программа территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) города Далматово. Уже началось развитие промышленных производств алюмо-скандиевой лигатуры, труб НПВХ, добычи и переработки торфа. К 2019 году в Далматово планируют открыть шесть новых производств, в том числе и аграрных, которые дадут 500 новых рабочих мест.
По итогам 2017 года индекс промышленного производства в Курганской области составил 102,1% к уровню 2016 года. Рост объема отгруженной продукции составляет 107% к уровню прошлого года, рост налоговых отчислений в бюджет области (по данным за 9 месяцев) — 112,3%.