В Кургане вслед за экс-директором департамента экономики уволился заместитель

В департаменте экономического развития Курганской области вслед за уходом директора Владимира Ковалева уволилась заместитель Марина Асямолова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к региональным властям.

«Из департамента экономики вслед за экс-директором уволилась заместитель Марина Асямолова. Это говорит о том, что новый врио руководителя Илья Овсянников решил серьезно поменять команду», — сообщил инсайдер. Информация о кадровых изменениях подтверждается справочными данными ведомства.

На этой должности Асямолова работала с декабря прошлого года. До этого повышения чиновница возглавляла в департаменте управление развития рыночной инфраструктуры.

