«Очереди и орущие сотрудники». Пермяки жалуются на работу нового аэропорта

12:39 22 января 2018 1

Пермячку возмутили бахилы, валяющиеся в зоне досмотра, и очереди ФОТО: группа ВК «Новости Перми»

Новый терминал пермского аэропорта резко раскритиковали в соцсетях. Пермяки возмущены пробками и жуткими очередями на стойках регистрации, а также хамством сотрудников.

«Аэропорт построили, открыли и все! Обслуживанием и организацией работы никто не занимается! Очень сложно понять, почему в нашем аэропорту так долго и нудно выгружают багаж?», — пишет возмущенная пользовательница соцсетей. По ее словам, на подъезде к новому терминалу большие пробки из-за того, что из четырех шлагбаумов работают только два. Перед входом в здание аэровокзала, по словам девушки, собираются большие очереди — а все потому, что из двух рамок работает только одна. Та же проблема и со стойками регистрации — работают всего две из 20. «Но дальше это вообще бомба — в зоне досмотра везде валяются бахилы, рядом стоят работники и орут на пассажиров, швыряют ящики! Очень стыдно, за такую работу аэропорта!», — пишет возмущенная пермячка.

Некоторые пользователи в комментариях поддержали девушку. «Как говорили классики: страшен русский сервис — бессмысленный и беспощадный», — пишет один из них. Другие заняли сторону работников аэропорта. «Бахилы раскидывают сами пассажиры! И очередь создают тоже пассажиры, есть люди, которые летают день через день, и ничего не помнят, что именно нужно делать на входе перед рамкой! Просто нужно приезжать за ранее и всё будет норм!», — пишет возмущенно пользовательница Анастасия. Пермячка Ольга отметила, что сотрудники аэропорта работают за зарплату 16 тысяч, поэтому и не рвутся качественно выполнять свои обязанности. В пресс-службе аэропорта «Пермь» корреспонденту «URA.RU» пообещали разобраться в ситуации и ответить на вопрос в течение 3-5 рабочих дней.