В Кургане 17-летняя девушка сумела отразить нападение 37-летнего мужчины, который накинулся на нее и ее бабушку с ножом. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц, сообщили в региональном СУ СК РФ.
По версии следствия, вечером 19 января пьяный подозреваемый находился в доме малознакомых людей в поселке Рябково. На почве внезапно возникшей неприязни он набросился на подростка и 57-летнюю женщину и нанес им несколько ударов ножом в область головы и тела. Девушка оказала преступнику активное сопротивление и смогла спрятаться от него вместе с бабушкой в отдельном помещении, откуда вызвала сотрудников скорой помощи. Не завершив задуманное, мужчина скрылся с места происшествия.
На следующий день его удалось задержать. Во время предварительно расследования установлено, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение убийства.