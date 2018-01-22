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Главные новости Курганской области
15:41  22 января 2018 0

В Кургане девочка-подросток спасла бабушку от негодяя с ножом

Клипарт, нож, жертва, насилие, убийца, маньяк
Мужчина успел нанести жертвам несколько раненийФото: depositphotos.com © URA.RU

В Кургане 17-летняя девушка сумела отразить нападение 37-летнего мужчины, который накинулся на нее и ее бабушку с ножом. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, вечером 19 января пьяный подозреваемый находился в доме малознакомых людей в поселке Рябково. На почве внезапно возникшей неприязни он набросился на подростка и 57-летнюю женщину и нанес им несколько ударов ножом в область головы и тела. Девушка оказала преступнику активное сопротивление и смогла спрятаться от него вместе с бабушкой в отдельном помещении, откуда вызвала сотрудников скорой помощи. Не завершив задуманное, мужчина скрылся с места происшествия.

На следующий день его удалось задержать. Во время предварительно расследования установлено, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение убийства.

Вера Чернышева
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