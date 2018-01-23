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23 января 2018
22 января 2018
03:22  23 января 2018 0

Microsoft пригрозила судом российским пользователям Windows

Завод
Производитель софта указал, что изменение конфигурации является нарушением пользовательского соглашенияФото: Анна Майорова © URA.RU

Корпорация Microsoft намерена бороться с теми пользователями, которые отключают автообновление операционной системы Windows 10. Данные действия владельцев компьютеров являются нарушением пользовательского соглашения с производителем программного обеспечения и могут повлечь административную и даже уголовную ответственность.

Как сообщает Nation News со ссылкой на модераторов официального форума Microsoft, компания будет наказывать любого жителя России, который отключил автообновления операционной системы. Согласно действующему в России законодательству, пользователи, отключившие автообновления ОС Windows 10, могут пойти под суд со всеми вытекающими последствиями.

Между тем, ранее стало известно, что компании Microsoft пришлось приостановить распространение обновлений безопасности Windows из-за жалоб пользователей. Как писало «URA.RU», причиной сбоя компьютеров, работающих на базе процессоров AMD, стал конфликт обновления с антивирусным программным обеспечением.

Евгений Александров
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