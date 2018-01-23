Microsoft пригрозила судом российским пользователям Windows

03:22 23 января 2018 0

Производитель софта указал, что изменение конфигурации является нарушением пользовательского соглашения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Корпорация Microsoft намерена бороться с теми пользователями, которые отключают автообновление операционной системы Windows 10. Данные действия владельцев компьютеров являются нарушением пользовательского соглашения с производителем программного обеспечения и могут повлечь административную и даже уголовную ответственность.

Как сообщает Nation News со ссылкой на модераторов официального форума Microsoft, компания будет наказывать любого жителя России, который отключил автообновления операционной системы. Согласно действующему в России законодательству, пользователи, отключившие автообновления ОС Windows 10, могут пойти под суд со всеми вытекающими последствиями.

Между тем, ранее стало известно, что компании Microsoft пришлось приостановить распространение обновлений безопасности Windows из-за жалоб пользователей. Как писало «URA.RU», причиной сбоя компьютеров, работающих на базе процессоров AMD, стал конфликт обновления с антивирусным программным обеспечением.