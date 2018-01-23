17:29 23 января 2018 0

Губернатор считает, что таким образом МОК избавляется от главного претендента на олимпийское «золото» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал информацию о том, что прославленный российский биатлонист Антон Шипулин не попал в список спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2018. Глава региона, который Шипулин представляет в российском спорте, жестко высказался в адрес Международного Олимпийского комитета и через Instagram обратился к атлету со словами поддержки.

«МОК не включил биатлониста Антона Шипулина в список спортсменов, которых ждут на Олимпиаде. Я считаю, что это абсурд и издевательство над талантливым спортсменом, над спортом как таковым. Антон никогда не фигурировал в расследованиях по поводу допинга, ни в чем подобном не обвинялся, он не принимает запрещенные препараты и всегда выступал за чистый спорт. Я много лет знаю Антона лично, он посвятил всю свою жизнь тренировкам и является кандидатом №1 на олимпийское золото. Думаю, именно поэтому его и не хотят видеть на Играх», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор считает, что МОК слишком далеко зашел, пытаясь уязвить российское руководство. «В таком виде, без самых сильных спортсменов, это не Игры, а игрища, — говорит Куйвашев. — Люди, которые стоят за такими решениями, пытаются уязвить российское руководство, но на самом деле разочаровывают всех россиян, миллионы болельщиков. Мы уже согласились на участие под нейтральным флагом, но этого показалось мало, нам придумали повод для нового унижения… Когда-то ради Олимпийских игр останавливали войны, а сейчас интриганы специально превращают Олимпиаду в поле конфликтов. Это недопустимо. Это низко».

Куйвашев, как и ранее высказавшийся пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразил надежду, что фамилия Шипулина все же появится в списке участников Игр. «Антон, Свердловская область, вся Россия с тобой», — заключил он. Запись появилась на странице губернатора в Instagram. По сведениям «URA.RU», снимок на котором глава региона стоит с Шипулиным на этапе Кубка мира по биатлону, где спортсмен взял «бронзу», был сделан в конце прошлой недели, когда губернатор потратил свой уикенд на поездку в Италию, где проходили соревнования.