{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,07
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 января 2018
17:29  23 января 2018 0

Губернатор Куйвашев, потративший уикэнд на поддержку Шипулина на итальянских соревнованиях, картинкой оценил решение МОК отстранить биатлониста от Олимпиады. ФОТО

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор считает, что таким образом МОК избавляется от главного претендента на олимпийское «золото»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал информацию о том, что прославленный российский биатлонист Антон Шипулин не попал в список спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2018. Глава региона, который Шипулин представляет в российском спорте, жестко высказался в адрес Международного Олимпийского комитета и через Instagram обратился к атлету со словами поддержки.

«МОК не включил биатлониста Антона Шипулина в список спортсменов, которых ждут на Олимпиаде. Я считаю, что это абсурд и издевательство над талантливым спортсменом, над спортом как таковым. Антон никогда не фигурировал в расследованиях по поводу допинга, ни в чем подобном не обвинялся, он не принимает запрещенные препараты и всегда выступал за чистый спорт. Я много лет знаю Антона лично, он посвятил всю свою жизнь тренировкам и является кандидатом №1 на олимпийское золото. Думаю, именно поэтому его и не хотят видеть на Играх», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор считает, что МОК слишком далеко зашел, пытаясь уязвить российское руководство. «В таком виде, без самых сильных спортсменов, это не Игры, а игрища, — говорит Куйвашев. — Люди, которые стоят за такими решениями, пытаются уязвить российское руководство, но на самом деле разочаровывают всех россиян, миллионы болельщиков. Мы уже согласились на участие под нейтральным флагом, но этого показалось мало, нам придумали повод для нового унижения… Когда-то ради Олимпийских игр останавливали войны, а сейчас интриганы специально превращают Олимпиаду в поле конфликтов. Это недопустимо. Это низко».

Куйвашев, как и ранее высказавшийся пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразил надежду, что фамилия Шипулина все же появится в списке участников Игр. «Антон, Свердловская область, вся Россия с тобой», — заключил он. Запись появилась на странице губернатора в Instagram. По сведениям «URA.RU», снимок на котором глава региона стоит с Шипулиным на этапе Кубка мира по биатлону, где спортсмен взял «бронзу», был сделан в конце прошлой недели, когда губернатор потратил свой уикенд на поездку в Италию, где проходили соревнования.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров