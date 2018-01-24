13:01 24 января 2018 22

Известную телеведущую, оказываются, знают не все россияне Фото в Instagram buzova86

Пассажиры бизнес-класса в аэропорту Тайланда не узнали ведущую Ольгу Бузову и не уступили ей место. В итоге начинающая звезда полетела в Москву экономклассом.

Звезде не достался билет в бизнес-класс, сообщает РЕН ТВ. За несколько минут до вылета стюардесса подошла к пассажирам, которые уже сидели на ВИП-местах, и попросила бесплатно уступить место Ольге Бузовой. Трое человек со смехом отказались, а четвертый спросил: «А кто это — Бузова?» В итоге ведущей и экс-звезде «Дома-2» пришлось возвращаться в столицу в экономклассе.

Находясь в отпуске в Тайланде, Бузова удивила общественность и журналистов, писали «Дни.ру». Она закрыла свой аккаунт в Instagram.Теперь только подписчики могут видеть публикации Ольги. Что ее подтолкнуло к такому шагу, пока неизвестно.