Глава ВТБ назвал целью санкций Запада смену президента России

Запад хочет с помощью санкций добиться перестановок в политическом руководстве России. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Саму политику санкций банкир прямо назвал «экономической войной» и полномасштабной атакой на российское общество.
«Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них. Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война», — заявил Костин.
При этом глава ВТБ подчеркнул серьезность положения: «Это действительно крайне полномасштабная атака на Россию, на российское общество», — пояснил он, прогнозируя, что за экономическими санкциями против государственных институтов последует отзыв послов.
Ранее Костин заявил об угрозе войны России с НАТО из-за дальнейшей эскалации ограничений. «Американцы играют с огнем», подчеркнул Костин. По мнению банкира, мир находится на пороге новой гонки вооружений и ситуация хуже, чем в годы «холодной войны». «НАТО требует больше оружия и распространяет больше оружия в Европе, а Россия будет принимать контрмеры», — цитирует Костина «Национальная служба новостей».