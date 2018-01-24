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24 января 2018
14:44  24 января 2018 7

Глава ВТБ назвал целью санкций Запада смену президента России

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, костин андрей
Андрей Костин раскрыл планы ЗападаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Запад хочет с помощью санкций добиться перестановок в политическом руководстве России. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Саму политику санкций банкир прямо назвал «экономической войной» и полномасштабной атакой на российское общество.

«Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них. Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война», — заявил Костин.

При этом глава ВТБ подчеркнул серьезность положения: «Это действительно крайне полномасштабная атака на Россию, на российское общество», — пояснил он, прогнозируя, что за экономическими санкциями против государственных институтов последует отзыв послов.

Ранее Костин заявил об угрозе войны России с НАТО из-за дальнейшей эскалации ограничений. «Американцы играют с огнем», подчеркнул Костин. По мнению банкира, мир находится на пороге новой гонки вооружений и ситуация хуже, чем в годы «холодной войны». «НАТО требует больше оружия и распространяет больше оружия в Европе, а Россия будет принимать контрмеры», — цитирует Костина «Национальная служба новостей».

Артем Косых
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