22:58 24 января 2018 0

Политологи заявили, что пока не собраны подписи, требовать место в эфире рано Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рабочая группа Центризбиркома сегодня, 24 января, рассмотрела жалобы кандидатов в президенты на неравномерное освещение их деятельности в телеэфире и признала их несостоятельными. При этом ЦИК рекомендовано напомнить телеканалам о необходимости посвящать новостные сюжеты разным кандидатам, не выделяя никого из них. Об этом сообщила глава рабочей группы ЦИК по рассмотрению информационных споров Майя Гришина.

«Мы просили бы каналы больше посвящать времени различным кандидатам, давать более широкую палитру», — приводит ТАСС ее слова. Рабочая группа ЦИК также выразила пожелание, чтобы кандидаты были более активными и взаимодействовали со СМИ, чтобы доносить свои идеи избирателям.

В ходе пресс-конференции Гришина отметила, что кандидаты не смогли доказать, что их мероприятия не были освещены в СМИ, но ставили вопрос о том, что журналисты сами должны создавать сюжеты без просьбы кандидатов. Данное заявление в Центральном избиркоме посчитали неправомерным.

Известно, что жалобы не неравномерное освещение поступили от Ксении Собчак и самовыдвиженца Владимира Михайлова. Также ранее КПРФ направляла жалобу в защиту своего кандидата Павла Грудинина. Лидер партии Геннадий Зюганов жаловался президенту России Владимиру Путину на то, что Грудинина затравили на отечественном телевидении.

Председатель экспертного совета ЭИСИ, член Общественной палаты России Глеб Кузнецов в разговоре с «URA.RU» высказал мнение, что жалоба в ЦИК — сама по себе информационный повод, чего и добивались кандидаты. «СМИ действуют в соответствии с законодательством о СМИ, а не в связи с решением чиновников [ЦИКа]. <…> Сейчас нет еще избирательной кампании. Сейчас даже подписи еще не сданы, и мы имеем кандидатов в кандидаты. Уместно будет говорить о равной пропорции во время избирательной кампании в тот месяц, который законодательством предусмотрен. Будут теледебаты и так далее. А сейчас: производишь ты новости — попадаешь в СМИ, не производишь — не попадаешь», — пояснил Кузнецов.

Президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев оказался солидарен с этой точкой зрения. «Сейчас у таких кандидатов главная цель — всеми силами привлечь к себе внимание, в том числе подобными жалобами», — подчеркнул собеседник агентства.

Президент холдинга «Минченко» Евгений Минченко в свою очередь отметил, что проблема неравного присутствия кандидатов на телевидении существует во всем мире и нигде еще ее не удавалось решить. «Причина в том, что одни, действительно, производят информационные поводы и дают в связи с этим рейтинги телеканалам, а другие нет. Действующий президент всегда будет давать больше инфоповодов, чем, например, мать-одиночка, в прошлом телеведущая, — сказал эксперт.