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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Москвы
22:55  15 января 2018 10

Зюганов пожаловался Путину, что федеральные каналы устроили травлю Грудинина

Заседание ВЦИК. Москва, жест рукой, грудинин павел
Скандал с зарубежными счетами Грудинина все не утихаетФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Геннадий Зюганов пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на травлю кандидата от КПРФ Павла Грудинина. По словам коммуниста, некоторые телеканалы только и делают, что «шельмуют» политика.

«Целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать. Всё это в одностороннем порядке, без возможности ответить и оппонировать», — данные претензии были отправлены Путину в письме, которое оказалось в распоряжении «Интерфакса».

Зюганов считает, что подобные явления подрывают доверие к избирательной системе. По данным издания, аналогичные письма Зюганов направил главе Центризбиркома Элле Памфиловой, руководителям «Первого канала» и ВГТРК.

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин ранее сообщил ЦИК, что имел сбережения в банке Лихтенштейна. Выяснилось, что в период выдвижения он имел пять счетов, на которых хранились деньги и ценные бумаги на 7,5 млрд рублей. К моменту окончания регистрации в ЦИК счета были закрыты.

Два дня назад, 13 января, на встрече с Павлом Грудининым скончался мужчина. На мероприятии присутствовал профессиональный врач, «скорая» приехала через 10 минут, но усилия врачей оказались тщетны, передает «Национальная служба новостей».

Иван Антонов
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