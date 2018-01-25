Ребенок на Южном Урале случайно сжег маму

Ребенок неловко поиграл со свечкой
Жительница Челябинской области едва не сгорела после того, как ребенок зажег свечу, от которой вспыхнул ее махровый халат. Женщина из Первомайского получила ожоги туловища и конечностей 2-3-й степени.
Медики скорой помощи доставили ее в городскую больницу Коркино, она находится в травматологическом отделении с ожогами 60% тела, сообщает «Горняцкая правда».
Как писало «URA.RU», ранее ребенок на Ямале нашел бензин на стройке и случайно поджег себя. После инцидента компанию-застройщика наказали прокуроры.