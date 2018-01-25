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Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Челябинской области
11:32  25 января 2018 0

Ребенок на Южном Урале случайно сжег маму

Ребенок неловко поиграл со свечкойФото: Wikimedia Commons

Жительница Челябинской области едва не сгорела после того, как ребенок зажег свечу, от которой вспыхнул ее махровый халат. Женщина из Первомайского получила ожоги туловища и конечностей 2-3-й степени.

Медики скорой помощи доставили ее в городскую больницу Коркино, она находится в травматологическом отделении с ожогами 60% тела, сообщает «Горняцкая правда».

Как писало «URA.RU», ранее ребенок на Ямале нашел бензин на стройке и случайно поджег себя. После инцидента компанию-застройщика наказали прокуроры.

Игорь Чукреев
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