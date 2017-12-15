Ребенок на Ямале нашел бензин на стройке и случайно поджег себя

В ямальском поселке Панаевск дети пробрались поиграть на одну из заброшенных строек, развели костер и бросили в него канистру с бензином, которую нашли на объекте. Часть горючего попала на одежду ребенка и загорелась, он получил ожоги лица.
Случаем заинтересовались в региональной прокуратуре. Проверка установила, что территория стройки огорожена забором, как полагается. Однако охраны на объекте нет, ворота и двери вагончика, где дети нашли бензин, были незаперты. «Таким образом, доступ посторонних лиц на территорию строительства ограничен не был», — пришли в выводу в ведомстве.
В результате должностное лицо в компании-застройщике ООО «Тюменьстрой» привлекли к ответственности. После инцидента на вагончике, где дети нашли бензин, появился замок, а въездные ворота на стройку были заварены.
Отметим, это уже не первый случай, когда ямальские дети беспрепятственно проникают на заброшенные объекты. 30 апреля в Надыме девятилетний ребенок играл на заброшенном заводе, упал с высоты и погиб на месте от полученных травм. Тогда возмущенная общественность не дождалась действий от владельцев предприятия. Люди собрались и сами заколотили все входы и окна на объекте и обрезали пожарные лестницы.