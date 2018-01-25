Прокурор Зауралья потребовал наказывать «нерадивых чиновников» за долги

16:00 25 января 2018 0

Игорь Ткачев требует жестче реагировать на появление долгов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокурор Зауралья Игорь Ткачев поручил подчиненным добиться от муниципалитетов погашения задолженности в сфере ЖКХ, а также по исполненным государственным контрактам. Об этом речь шла на коллегии прокуратуры, передает корреспондент «URA.RU».

Как отметил Ткачев, после вмешательства прокуратуры удалось сократить задолженность за поставленные топливно-энергетические ресурсы в сумме порядка 100 млн рублей. Вместе с тем долги в сфере ЖКХ в Курганской области превышают 190 млн рублей, причем половина этой суммы приходится на долю шести муниципальных предприятий. Самые крупные долги в Шумихинском районе — 19,7 млн рублей. От 16 до 10 млн рублей должны в Кетовском, Макушинском, Петуховском и Шатровском районах. «Причина образования долгов не только в неисполнении доходной части бюджетов муниципальных образований, но и в слабой претензионной и исковой работе по взысканию дебиторской задолженности муниципалитетов и предприятий ЖКХ», — считает прокурор.

Не погашена и задолженность бюджетов перед бизнесом по исполненным госконтрактам. За прошлый год прокуратура добилась выплаты долга на сумму порядка 2 млрд рублей. На 1 января долг составляет 496 млн рублей. «Требую от прокуроров добиваться погашения, в том числе путем привлечения нерадивых чиновников к административной ответственности и давать правовую оценку действиям заказчиков», — сказал Ткачев.

Помимо этого, прокурор потребовал жестче реагировать на нарушения земельного законодательства в районах, а также больше внимания уделить расследованию коррупционных преступлений. Ткачев также заявил, что в этом году прокуратура проведет проверки в сфере капитального ремонта и переселения граждан из-за большого количества жалоб от зауральцев. Всего за прошлый год было выявлено более 30 тысяч нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено без малого 7 тысяч виновных должностных лиц.