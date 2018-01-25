{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
 
25 января 2018
24 января 2018
16:00  25 января 2018 0

Прокурор Зауралья потребовал наказывать «нерадивых чиновников» за долги

Коллегия прокуратуры Курганской области. Курган, ткачев игорь, дроздецкий владимир
Игорь Ткачев требует жестче реагировать на появление долговФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокурор Зауралья Игорь Ткачев поручил подчиненным добиться от муниципалитетов погашения задолженности в сфере ЖКХ, а также по исполненным государственным контрактам. Об этом речь шла на коллегии прокуратуры, передает корреспондент «URA.RU».

Как отметил Ткачев, после вмешательства прокуратуры удалось сократить задолженность за поставленные топливно-энергетические ресурсы в сумме порядка 100 млн рублей. Вместе с тем долги в сфере ЖКХ в Курганской области превышают 190 млн рублей, причем половина этой суммы приходится на долю шести муниципальных предприятий. Самые крупные долги в Шумихинском районе — 19,7 млн рублей. От 16 до 10 млн рублей должны в Кетовском, Макушинском, Петуховском и Шатровском районах. «Причина образования долгов не только в неисполнении доходной части бюджетов муниципальных образований, но и в слабой претензионной и исковой работе по взысканию дебиторской задолженности муниципалитетов и предприятий ЖКХ», — считает прокурор.

Не погашена и задолженность бюджетов перед бизнесом по исполненным госконтрактам. За прошлый год прокуратура добилась выплаты долга на сумму порядка 2 млрд рублей. На 1 января долг составляет 496 млн рублей. «Требую от прокуроров добиваться погашения, в том числе путем привлечения нерадивых чиновников к административной ответственности и давать правовую оценку действиям заказчиков», — сказал Ткачев.

Помимо этого, прокурор потребовал жестче реагировать на нарушения земельного законодательства в районах, а также больше внимания уделить расследованию коррупционных преступлений. Ткачев также заявил, что в этом году прокуратура проведет проверки в сфере капитального ремонта и переселения граждан из-за большого количества жалоб от зауральцев. Всего за прошлый год было выявлено более 30 тысяч нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено без малого 7 тысяч виновных должностных лиц.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров