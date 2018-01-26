Госдума запретит признание однополых браков в России

Милонов хочет защитить страну от однополых семей
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готовит законопроект, запрещающий признавать в России однополые браки, заключенные за рубежом. Поводом для этого стало сообщение о бракосочетании в Дании двух московских геев.
О своих планах Милонов рассказал телеканалу RT. «Необходимо на законодательном уровне уточнить правила признания брачных свидетельств из зарубежья», — заявил парламентарий.
Поводом для инициативы депутата стало появление ранее сообщений о том, что московский ЗАГС впервые в истории страны признал действительным брак двух мужчин, который те заключили во время поездки в Данию. Позже этот факт опроверг представитель многофункционального центра столицы, занимающегося регистрацией документов.