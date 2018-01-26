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26 января 2018
10:45  26 января 2018 4

Госдума запретит признание однополых браков в России

5-ая годовщина Болотной площади. Митинг на проспекте Сахарова. Москва, геи, лесбиянки, лгбт активисты, радужные, борцы за права гомосексуалов, шестицветный флаг
Милонов хочет защитить страну от однополых семейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готовит законопроект, запрещающий признавать в России однополые браки, заключенные за рубежом. Поводом для этого стало сообщение о бракосочетании в Дании двух московских геев.

О своих планах Милонов рассказал телеканалу RT. «Необходимо на законодательном уровне уточнить правила признания брачных свидетельств из зарубежья», — заявил парламентарий.

Поводом для инициативы депутата стало появление ранее сообщений о том, что московский ЗАГС впервые в истории страны признал действительным брак двух мужчин, который те заключили во время поездки в Данию. Позже этот факт опроверг представитель многофункционального центра столицы, занимающегося регистрацией документов.

Игорь Чукреев
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