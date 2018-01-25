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26 января 2018
25 января 2018
23:34  25 января 2018 2

Первый однополый союз двух мужчин официально признали в России

Клипарт, лгбт, гомосексуализм
Мужчины получили штампы в паспортах на основании документов, полученных в ДанииФото: depositphotos.com

Официальные органы регистрации признали однополый брак, заключенный двумя россиянами. Мужчины вступили в брачный союз, находясь на территории Евросоюза, в Дании, где однополые браки разрешены.

Как передает канал «Дождь», россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко подали в МФЦ документы о том, что их брак был официально зарегистрирован в Копенгагене 4 января этого года. На основании представленных документов и нотариально заверенных переводов на русский язык на странице «Семейное положение» у обоих появился штамп «Состоит в браке». По словам мужчин, сама процедура заняла не больше пяти минут и им не известны случаи, когда однополые браки признавались бы официальными структурами.

Тем не менее в пресс-службе Московского управления ЗАГС ситуацию журналистам прокомментировали так: в Гражданском кодексе РФ указано, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак». «Ваш вопрос имел бы смысл в случае, если бы в Семейном кодексе Российской Федерации была использована иная формулировка. Например, «добровольное согласие лиц, вступающих в брак». Дальнейшее обсуждение вопроса в ЗАГС сочли нецелесообразным.

По данным телеканала, ранее были известны случаи, когда органы ЗАГС заключали браки между, к примеру, женщинами и трансгендерами, однако такое было возможно в том случае, если один из новобрачных, поменявший пол, не успел сменить паспорт и формально такой брак мог считаться традиционным.

Евгений Александров
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