03:44 26 января 2018 0

Двое российских геев заключили брак в Копенгагене и подтвердили его в России Фото: Benson Kua, Flickr

Представители Многофункционального центра (МФЦ) Москвы опровергли «признание однополого брака». По заявлению пресс-службы организации, их сотрудники не занимаются проставлением штампов в паспорта россиян.

«Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака, — говорится в сообщении, размещенном на сайте МФЦ. — Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется. В связи с этим информация, указанная в новости, является ложной».

Как передает «Газета.ру», пресс-служба управления ЗАГС Москвы не смогла прокомментировать сообщение о признании однополого брака, однако указала на то, что в России регистрация однополых браков не разрешена.

Напомним, вечером в четверг, 25 января, в российских СМИ была распространена информация, будто двое геев сумели получить соответствующие штампы в свои паспорта, обратившись в одно из отделений МФЦ Москвы. По словам Евгения Войцеховского и Павла Стоцко, они заключили брак в Дании 4 января, а по приезде в Москву предоставили соответствующие документы и их нотариально заверенные переводы в МФЦ. В доказательство пара предъявила журналистам паспорта с соответствующими отметками на странице «Семейное положение».