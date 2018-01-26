Фото нового начальника РУ ФСБ по Тюменской области Игоря Кочнева оказались в свободном доступе после совещания, которое провел в Тюмени полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. В совещании приняли участие губернатор Тюменской области, главный федеральный инспектор по региону Андрей Руцинский, прокурор области Владимир Владимиров, начальник управления МВД Юрий Алтынов, начальник регионального управления ФСБ Игорь Кочнев, руководители других силовых органов и ведомств региона.
Холманских отдельно остановился на успехах региона в области охраны правопорядка: «В результате спокойней стало на улицах и в общественных местах, количество преступлений здесь уменьшилось почти на десять процентов. Это максимальное снижение в Уральском федеральном округе», — подчеркнул Холманских.
Полномочный представитель президента отметил еще несколько положительных моментов — снижение количества умышленных убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью, а также грабежей и краж. Кроме того, люди стали реже погибать в ДТП.
Отметим, что Кочнев заступил на пост главы ФСБ региона, после того как руководитель областного РУ ФСБ генерал Вадим Пятилетов ушел в отставку из-за скандала, связанного с бандой киллеров. Среди задержанных членов ОПГ были и сотрудники ФСБ. Следствие по делу банды еще продолжается.