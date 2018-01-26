{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Тюменской области
17:19  26 января 2018 0

Тюменцы впервые увидели нового руководителя ФСБ. ФОТО

На фото: справа Юрий Алтынов, слева — новый начальник РУ ФСБ по Тюменской области Игорь КочневФото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Фото нового начальника РУ ФСБ по Тюменской области Игоря Кочнева оказались в свободном доступе после совещания, которое провел в Тюмени полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. В совещании приняли участие губернатор Тюменской области, главный федеральный инспектор по региону Андрей Руцинский, прокурор области Владимир Владимиров, начальник управления МВД Юрий Алтынов, начальник регионального управления ФСБ Игорь Кочнев, руководители других силовых органов и ведомств региона.

В совещании приняли участие руководители силовых органов и ведомств региона.

Холманских отдельно остановился на успехах региона в области охраны правопорядка: «В результате спокойней стало на улицах и в общественных местах, количество преступлений здесь уменьшилось почти на десять процентов. Это максимальное снижение в Уральском федеральном округе», — подчеркнул Холманских.

Полномочный представитель президента отметил еще несколько положительных моментов — снижение количества умышленных убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью, а также грабежей и краж. Кроме того, люди стали реже погибать в ДТП.

Отметим, что Кочнев заступил на пост главы ФСБ региона, после того как руководитель областного РУ ФСБ генерал Вадим Пятилетов ушел в отставку из-за скандала, связанного с бандой киллеров. Среди задержанных членов ОПГ были и сотрудники ФСБ. Следствие по делу банды еще продолжается.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров