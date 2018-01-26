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27 января 2018
26 января 2018
Главные новости Свердловской области
19:12  26 января 2018 0

Свердловские энергетики купили «лабораторию на колесах»

Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, лэп, линии электропередач, ремонт, авария, электричество, электромонтер
Энергетики безошибочно определяют место повреждения кабеляФото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания «Облкоммунэнерго» приобрела новую мобильную электротехническую лабораторию для своего подразделения — Нижнесалдинского РКЭС. Специализированный автомобиль стоимостью около 7 миллионов рублей стал одиннадцатой по счету «лабораторией на колесах» в автопарке предприятия.

Как пояснили в компании, испытательная лаборатория на базе полноприводного автомобиля ГАЗ осуществляет «передвижную диагностику». Техника находит повреждения не только воздушных, но и подземных кабельных линий. Приборы отечественного производства делают это оперативно и максимально точно. «Такая диагностика сокращает сроки аварийно-восстановительных работ и снижает затраты на благоустройство территории после раскопок», — говорит начальник службы изоляции и защиты от перенапряжений АО «Облкоммунэнерго» Анатолий Магаськин.

Он добавил, что мобильная лаборатория использует «безпрожиговый» метод определения места повреждения, то есть не прожигает кабельную линию «большими токами» для поиска нарушения, а, значит, и не ухудшает характеристики кабеля. Новая техника уже доставлена в Нижнесалдинский РКЭС, персонал подразделения прошел обучение работе с современным оборудованием.

Рита Теркина
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