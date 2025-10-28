Суд допросит экс-полицейского, который оговорил своего племянника — редактора URA.RU
Новое заседание суда по делу Дениса Аллаярова пройдет 28 октября
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сегодня, 28 октября, пройдет еще один суд над свердловским редактором URA.RU Денисом Аллаяровым по делу о передаче «взятки» родному дяде, бывшему начальнику угрозыска ОП №10 Андрею Карпову. При этом он уже провел в СИЗО почти полгода, а в деле так и не появились доказательства его вины. Все строится лишь на словах дяди, который сам обвиняется по трем статьям УК РФ. Как ожидается, он будет допрошен на этой неделе.
На заседание суда 23 октября поддержать Дениса пришло столько людей, что они не поместились в зале. Редактор URA.RU просил перевести его под домашний арест, поскольку вынужден постоянно принимать лекарства из-за хронических болезней. Суд, несмотря на это, вынес решение оставить его в СИЗО еще на полгода — до 13 апреля 2026 года.
Аллаяров был задержан 5 июня — его подозревали в получении информации о криминальной обстановке в Свердловской области непосредственно от силовых структур. Перед этим в его квартире, в квартирах других сотрудников URA.RU и в головном офисе агентства прошли обыски, в ходе которых доказательств того, что Денис платил кому-либо деньги, не было. На допросе Денис выяснил, что против него дал показания родной дядя: по словам Карпова, тот якобы получил от племянника 20 тысяч рублей за предоставление информации. Факта передачи денег и других доказательств вины Аллаярова в деле так и не появилось.
Расследование в отношении Аллаярова заняло всего 2,5 месяца. И от Аллаярова, и от его руководителя Игоря Сергеева, который проходит по его делу свидетелем, требовали дать показания на акционеров агентства — уральских коммунальных бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Редакция уверена: все то, что происходило с URA.RU c июня, было попыткой выйти на их дело. Сейчас их активы национализированы, а Бобров вместе со своим компаньоном Татьяной Черных находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
Позже следствие, поняв, что сотрудники агентства не могут дать никакую информацию в рамках дела Боброва, ужесточило Денису обвинение: сумма предполагаемой взятки выросла до 120 тысяч рублей. Туда вписали переводы родной бабушке Аллаярова — Карпов специально привез ее в участок, чтобы та дала подтвердила, что он помогал ей деньгами. Однако мама Аллаярова, показания которой так и не приняли, делилась, что эти деньги шли на оплату ее лечения. Но при этом следователи не учли в деле переводы от некоего Евгения К., который мог быть журналистом криминального отдела одного из екатеринбургских СМИ.
Адвокаты журналиста полагают, что дядя оговорил племянника, пытаясь смягчить свое положение: против него расследуется дело о превышении полномочий. Всего же ему вменяют нарушение трех статей УК, в том числе получение взятки. Благодаря тому, что Карпов пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест. При этом уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний Карпов не понесет, поскольку он явился с повинной.
