Нарушение теплоснабжения находится на контроле областного МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 20 тысяч екатеринбуржцев, проживающих на Блюхера, остались без тепла из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в областном МЧС России.

«27 октября поступила информация о том, что в результате аварии на системе теплоснабжения (трубопровод диаметром 1000 мм) нарушено теплоснабжение в 124 многоквартирных жилых домах с населением 20214 человек (из них 5053 ребенка), 12 социально значимых объектах — три детских сада, три школы, пять медучреждений (без круглосуточного пребывания пациентов), один КЗУ», — говорится в релизе.

На место аварии выехала бригада АО «ЕТК» в составе 15 человек и пяти единиц техники. Им предстоит заменить 30 метров трубопровода, проходящего под проезжей частью. «Социально значимые объекты оповещены, изменений в режиме работы не запланировано. Всего привлечено: 19 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС России четыре человека и одна единица техники», — сообщили представители ведомства, на их контроле находится нарушение теплоснабжения.

Продолжение после рекламы