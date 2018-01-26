Экологи поблагодарили уральских трубников за чистый воздух

19:21 26 января 2018 0

Предприятие соблюдает все экологические требования Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), получил благодарность Всероссийского общества охраны природы. Предприятие вошло в топ самых экологически безопасных российских заводов.

Эксперты оценивали заводы по нескольким показателям: по объему выбросов вредных веществ в окружающую среду, уровню образования отходов, а также размерам капитальных вложений в экологические проекты. В 2017 году ПНТЗ реализовал ряд масштабных экопроектов. На предприятии установили стационарный пост мониторинга загрязнений атмосферного воздуха, введели в эксплуатацию новое оборудование для исследований загрязняющих веществ, запустили пилотный проект по сортировке мусора и завершили ввод в эксплуатацию блока очистных сооружений замкнутого цикла. Кроме того, белые металлурги провели акцию по озеленению Первоуральска, весной традиционно вышли на массовый городской субботник.

«ПНТЗ входит в тройку лидеров региона по качеству охраны окружающей среды. В Год экологии бюджет на природоохранные мероприятия составил более 70 млн рублей», — отметил управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов.

За год ПНТЗ получил более 10 наград разного уровня в сфере экологии. Завод вошел в список 100 лучших экологически ответственных организаций России. Также предприятие удостоено «Золотой ветви планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия». Группа ЧТПЗ — одна из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. На Урале она представлена Челябинским трубопрокатным заводом и Первоуральским новотрубным заводом.