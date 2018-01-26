21:12 26 января 2018 4

Павел Грудинин как минимум сотрудничал с криминальными группировками Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ, олигарх Павел Грудинин практически на всех встречах рассказывает о том, как ему тяжело было сохранить земли совхоза в криминальные 90-е годы. Опрошенные «Федеральным агентством новостей» силовики уверены, что директор совхоза не справился бы без помощи «братков» ореховско-зуевской и солнцевской ОПГ.

По словам источника агентства в силовых структурах, совхоз в органах всегда связывали с «орехово-зуевской ОПГ». Одним из доказательств является тот факт, что на территории совхоза жил ряд участников именно их группировки. «Как они там оказались? Неужели без ведома директора предприятия, который, говорят, страдал небольшой паранойей и знал многих жильцов в лицо. К тому же, очень необычно, что такие жильцы не подошли и не „представились“», — предполагает источник в правоохранительной системе.

Ветеран РУОП Евгений Добров (имя и фамилия изменены), говорит о том, что без криминальной «крыши» совхоз бы не выжил. «Было лишь несколько вариантов: ты платил бандитам дань, и они тебя не трогали, либо у тебя были знакомства с авторитетами, и ты мог безнаказанно работать, но иногда решал их проблемы, — говорит Добров. — Так что „Совхоз имени Ленина“ или платил дань, или работал с группировками».

В открытую говорит о связи Грудинина с бандитским миром депутат Госдумы Евгений Федоров. «Уголовное дело даже под него возбудили. По поводу того, что он отнимал у людей их имущество, землю и так далее. Но его подают как защитника угнетенных от КПРФ. Но это же ложь. Выдвигают олигарха, бандита», — рассказал в одном из интервью, размещенном в социальной сети Youtube Федоров. Позже он разъяснил свои слова тем, что каким-то образом Грудинин, изъяв у владельцев земельные участки, их консолидировал и получил 41% закрытого акционерного общества. «Понятно, что это невозможно сделать честным путем», — добавил депутат.

Напомним, бывшие члены трудового коллектива судятся с директором и не раз писали письма в различные инстанции, где описывали схемы махинаций Грудинина с землей. «Принадлежащие членам трудового коллектива КСП им. Ленина земли проданы, переданы или сданы в аренду таким предприятиям как „Крокус Сити“, „Каширский Молл“ и многим другим», — пишут они, добавляя, что сотрудники совхоза до сих пор находятся под давлением, так как пытаются защитить свои права и земли.

Совхоз, как утверждают источники, мог быть для криминальных авторитетов базой для налетов на дальнобойщиков на Каширском шоссе. «Ореховские» нажили капитал на том, что угоняли и грабили фуры на Каширском шоссе по маршруту в аэропорт Домодедово под видом «транспортного налога». Водителей выкидывали из фур, а машины и товар продавали. «Поселок вполне мог стать базой для таких налетов. Главное, чтобы местные глаза закрывали», — говорит собеседник издания. Как и любой другой поселок Подмосковья, в то время «Совхоз имени Ленина» был одной из точек, где производили и отправляли в Москву «травку», дешевый героин и другие наркотические вещества. Об этом свидетельствуют милицейские сводки, в которых довольно часто фигурируют имена жителей совхоза. Задерживают их пологовно по одному и тому же поводу: «изъятие наркотиков». Внимательные журналисты также обратили внимание на то, что охранники Павла Грудинина — это ребята с широкими плечами и бритыми затылками.

Как предположил исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов, идя на выборы президента, Павел Грудинин преследует лишь собственные цели. Он обращает внимание на то, что ранее Грудинин представлял интересы «Единой России», а теперь тщетно пытается скрыть тот факт, что многие его политические оппоненты из «Единой России», которые должны быть его противниками, на самом деле его хорошие друзья, сообщает информагентство Nation News. Выборы для кандидата от КПРФ, как говорит эксперт, являются персональным политическим продвижением, и называет его не более чем «политическим оппортунистом».

О непродуманной предвыборной кампании коммуниста-олигарха говорит тот факт, что Грудинин выступает с популярными для народа, но мало выполнимыми лозунгами. Как пишет «Национальная служба новостей», в ходе встречи с избирателями в Петербурге он назвал «воровством у граждан» сборы в Фонд капремонта, а кроме того заявил, что нужно отменить «Платон».