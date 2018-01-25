Бывшие работники совхоза судятся с Грудининым из-за земли

20:47 25 января 2018 8

Бывшие работники судядтся с Павлом Грудининым Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Больше сотни экс-сотрудников совхоза имени Ленина судятся с директором, кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым за земельные паи. Инициативная группа обратилась за помощью в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области.

Как рассказал бывший главный бухгалтер совхоза Алексей Васильев, в 1995 году во время организации ЗАО «Совхоз имени Ленина» его и еще 103 сотрудника сельхозпредприятия не включили в список на получение свидетельства на земельный и имущественный пай, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Он уточнил, что тогда списки составляли руководители совхоза, в том числе и господин Грудинин. Вместо 521 сотрудников, которые тогда работали в совхозе, он занес в списки 417 человек, а районная администрация их быстро утвердила.

По словам Васильева, каждый пайщик имел право на получение трех гектаров земли. «Мы стали судиться, постоянно судимся, добиваемся своего права на земельный и имущественный пай», — рассказал бывший сотрудник совхоза. Как рассказала председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, вместе с пайщиками они обратились к уполномоченному по правам человека, коллегию адвокатов, а также в Московскую областную прокуратуру.

Пока Грудинин и его окружение пытаются создать образ крестьянина, заработавшего на сельском хозяйстве, эксперты в один голос уверяют, что все его миллиарды — это аренда и продажа некогда совхозных земель, полученных обманным путем у пайщиков, писал телеканал 360. Тогда, по словам экспертов, Грудинин применил типичную для 90-х годов схему: паи выкупали за электрочайник, а людей обманом заставляли подписывать документы. Пайщики утверждают, что, возглавив совхоз, Грудинин просто забирал у них свидетельства, а в случае отказа угрожал увольнением.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Грудинина ждут судебные иски из-за многомиллиардных счетов и активов за границей. Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев предположил, что один пай стоит 120 млн рублей, то есть два млн долларов. Политолог указал на то, что по идее в России должны были появиться 460 новых миллионеров, но их нет.

24 января Центризбирком зарегистрировал 29 уполномоченных представителей по финансовым вопросам и 94 доверенных лица кандидата на должность президента России Павла Грудинина, пишет RT. В списке оказались оппозиционер Сергей Удальцов и его супруга. Сам Удальцов назвал попадание в список доверенных лиц «технической ошибкой».