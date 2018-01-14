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15 января 2018
14 января 2018
Главные новости Москвы
22:03  14 января 2018 4

«На словах Грудинин — наш кандидат, под ковром — гад и капиталист»

Как КПРФ переживает скандалы вокруг своего выдвиженца
Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание ВЦИК. Москва, грудинин павел
Для кандидата в президенты от компартии предвыборная кампания началась очень неудачноФото: Владимир Андреев © URA.RU

«Нельзя его президентом… Он не помнит, куда свои деньги положил… Как ему доверить кнопку?», — шутят сегодня пользователи «Фэйсбука» над кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым. С начала года коммунист-миллиардер погряз в скандалах: то отметился шикарной поездкой в Германию на Новый год, то пропажей астрономических сумм от сделок с бывшими акционерами своего совхоза, то у него обнаружились огромные счета в иностранных банках, про происхождение которых он путано объясняет, что ничего не знает. Все это вызывает вопросы и о том, как теперь ему продолжать кампанию после таких ошибок на старте, и о том, что будет с рекомендовавшей его партией.

Заседание ВЦИК. Москва, грудинин павел
На старте кампании Павла Грудинина сопровождают сплошные скандалы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пятницу Центризбирком сообщил, что кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин закрыл все свои счета в иностранных банках. Формально закон теперь соблюден, но сам факт уже дал аудитории повод позубоскалить. При этом скандал это уже не первый — неудачи одна за другой преследуют кандидата и его штаб с начала года. И всякий раз в их основе видится недоработка его пиарщиков, что-то не предусмотревших, или самого коммуниста-бизнесмена, забывшего проверить собственные финансы.

«Почему это происходит: он неопытный политик. Опытный — нашел бы заранее способы, как избежать подобных ситуаций. При этом он стал жертвой своеобразного раздвоения: человек он богатый и при этом кандидат от КПРФ — такой вот „треугольный квадрат“. Для крупного бизнесмена же естественно и наличие денег, и то, что он любит бывать за границей. Но при этом он должен выступать как „защитник угнетенных“ и к этой двойственности он еще не привык», — отмечает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По мнению политолога, пока все эти скандалы еще нельзя считать критичными для кандидата именно по причине его «новизны»:

«Когда Жириновский только появился — он тоже себе много чего позволял, чего сейчас не может позволить»,

— напоминает эксперт. И отчасти это можно считать общим мнением: скандалы генерируют информповоды, которые повышают известность кандидата и могут быть даже полезны для быстрой раскрутки: «Грудинин сейчас нуждается в быстром росте своей узнаваемости», — отмечает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. И уточняет, что, скорее всего, именно этим и объясняется текущая «расслабленность» пиарщиков кандидата: отрабатывать все эти информповоды, повышать уровень доверия логичнее будет начинать за месяц до дня голосования.

В то же время все эти недоработки отталкивают основной электорат коммунистов, которым эпатажный бизнесмен с миллиардами за границей уж точно непонятен. А потому для КПРФ наступают непростые времена — партийцам предстоит все это объяснить избирателям.

Заседание ВЦИК. Москва, зюганов геннадий
Неудачи Грудинина опасны не только дня него самого, но и для КПРФ, и прежде всего — Геннадия Зюганова
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Выдвижение Грудинина на КПРФ отразится трагически. Он и так „варяг“, а теперь уже и вовсе возникают серьезные претензии к Зюганову, который его предложил. Говорят даже о саботаже со стороны некоторых региональных отделений, где не хотят работать на кампанию Грудинина. Все это ведет партию к серьезным испытаниям и, возможно, к смене руководства в перспективе», — уверен Алексей Мухин.

Раскол и саботаж в КПРФ подтверждают и источники «URA.RU» в партии. «На словах Грудинин — наш кандидат, под ковром — гад, капиталист и прочее», — рассказывает депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, исключенный недавно из компартии за активную поддержку выдвинутого ею кандидата. Впрочем, собеседник агентства отмечает, что в основе конфликта не столько идеологические, сколько меркантильные причины, а ошибки претендента на президентский пост просто дают внутрипартийным кланам козыри: «Безусловно Грудинин — водораздел между группировками, борющимися за власть внутри партии.

Все понимают, что выборы — всего лишь предлог, основное — кто возглавит КПРФ после Зюганова. Молодые шакалы почувствовали «запах крови» — денег, а деньги на кону огромные».

«Кризис начался не сейчас. Грудинин — это как раз попытка „лечить болезнь“. Просто выяснилось, что лекарство тоже может вызвать болезнь не менее серьезную», — уверен Дмитрий Журавлев. При этом, по его мнению, для Геннадия Зюганова возникает два возможных исхода: если кандидат КПРФ после всех скандалов не сможет уверенно занять второе место, то это будет означать скорую смену руководства компартии. Но и если сможет, то в данном случае у руководителя ЦК появится серьезный конкурент в виде состоявшегося на выборах политика. В этом случае КПРФ придется разбираться со счетами и заграничными поездками коммуниста-миллиардера не один год, но уже в рамках внутрипартийной борьбы за власть.

В то же время опрошенные эксперты уверены, что пока все происходящее вокруг Грудинина — разминка. По-настоящему серьезные скандалы, которые действительно могут сказаться на его электоральных рейтингах, еще впереди. К примеру, сейчас в политтусовке обсуждают его связи с Романом Абрамовичем. Одно дело, когда речь идет о пусть эпатажном, но все-таки кандидате независимом и выступающем с популярными тезисами и совсем другое, когда его имя оказывается прочно связано с не очень популярным в народе бизнесменом.

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