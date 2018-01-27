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27 января 2018
16:09  27 января 2018 0

«Сломать психологически». Хоркина объяснила, почему российским олимпийцам запретили петь гимн

Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, хоркина светлана
Светлана Хоркина раскритиковала правила поведения для российских олимпийцев, утвержденные МОКФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Жесткие ограничения по использованию национальной атрибутики и правилам поведения, выдвинутые международным олимпийском комитетом (МОК) в отношении российских спортсменов, направлены на психологический слом команды. С такой оценкой выступила российская гимнастка Светлана Хоркина.

Ранее МОК запретил российским олимпийцам одеваться в цвета национального триколора, размещать российскую атрибутику на своих страницах в соцсетях, а также публично называть себя «российским спортсменом» и петь национальный гимн. Разместить российский флаг спортсмены имеют право лишь в своих номерах в Олимпийской деревне, но так, чтобы триколор не был виден со стороны. Как сообщает RT, свод правил поведения, утвержденных МОК касается не только спортсменов, но и членов российских делегации. Документ требует от россиян «уважения» к решению международного олимпийского комитета и запрещает его критиковать.

«Я знаю, что им (российских спортсменам — прим.ред.) там будет непросто, поскольку будет сделано все возможное, чтобы их сломать психологически. Мы уже выработали антидот, но в Олимпийской деревне будет сложнее, чем здесь. С утра до ночи к ним будут приходить допинг-офицеры. И нужно будет держать себя, чтобы не перегореть», — цитирует Хоркину «Национальная служба новостей».

По словам двукратной олимпийской чемпионки, несмотря на странный статyc «спортсменов из России» и давление со стороны МОК, наши олимпийцы достойно представят Россию на Играх в Южной Корее. «Отбор прошли лучшие из лучших. У них есть сила духа, сила воли. Так было всегда, это заложено генетически. Они столько всего уже натерпелись и понимают, что, выходя на старт, будут выступать не только за себя, но и за тех, кто бездоказательно лишился права показать свое мастерство на главном старте в их жизни. Те ребята, которые поедут на ОИ, будут защищать честь России, а не представлять собой олимпийских спортсменов из России», — добавила Хоркина.

Сергей Макеев
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