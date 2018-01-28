02:37 28 января 2018 0

Молодой человек уже извинился перед матерью девочки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Один из участников группового секса с московской школьницей рассказал о тех событиях, которые произошли на «вписке».

Подросток рассказал Mash, что 13-летняя девочка была согласна на интим и осознавала все последствия. Помимо этого, она сама призывала парней к сексуальному контакту, крича: «Давайте еще! Давайте сильнее!». Молодой человек рассказал, что встретился с мамой девочки и извинился перед ней за совершенный поступок. В свою очередь, женщина сообщила, что не считает подростков виноватыми и не собирается портить им жизнь [обвинением в изнасиловании].

Напомним, в Москве 13-летняя школьница согласилась на секс с пятью парнями. Сначала девочка занялась любовью с двумя подростками на лестничной клетке. Затем, выйдя на улицу к магазину, не отказала еще троим парням. В обмен на интим, они обещали угостить ее вином. Сначала ее мать обратилась в полицию, но после того, как стали известны подробности случившегося, женщина отказалась от обвинения. Следствие также согласилось с тем, что секс произошел по согласию всех участников.