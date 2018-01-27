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28 января 2018
27 января 2018
19:04  27 января 2018 10

Московская школьница на вписке отдалась пятерым за бокал вина

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, педофилия, извращенец, педофил, детское насилие
В отличие от случая с Шурыгиной, всю вину возложили на девочкуФото: depositphotos.com © URA.RU

В российской столице школьница согласилась на секс с пятью сверстниками. Когда те выложили скандальный ролик в Сеть, мать несовершеннолетней обратилась в полицию. После того, как ей стали известны детали происшедшего, она отказалась от претензий к подросткам.

Инцидент произошел на юго-востоке Москвы, сообщает телеканал 360. Сначала девочка занялась любовью с двумя школьниками на лестничной клетке жилого дома. Затем, выйдя на улицу к магазину, не отказала еще троим парням. Все это, по данным Life.ru, в обмен на обещание угостить вином. Партнеры ученицы записали весь процесс на видео и выложили ролик в интернет, после чего несовершеннолетняя стала объектом издевательств в школе.

Мать, узнав о происходящем, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Стражи порядка задержали четверых подростков, пятый успел скрыться. Однако после того, как стали известны подробности случившегося, женщина отказалась от обвинения. Следствие также согласилось с тем, что секс произошел по согласию всех участников.

Владимир Васин
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