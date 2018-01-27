Московская школьница на вписке отдалась пятерым за бокал вина

В российской столице школьница согласилась на секс с пятью сверстниками. Когда те выложили скандальный ролик в Сеть, мать несовершеннолетней обратилась в полицию. После того, как ей стали известны детали происшедшего, она отказалась от претензий к подросткам.
Инцидент произошел на юго-востоке Москвы, сообщает телеканал 360. Сначала девочка занялась любовью с двумя школьниками на лестничной клетке жилого дома. Затем, выйдя на улицу к магазину, не отказала еще троим парням. Все это, по данным Life.ru, в обмен на обещание угостить вином. Партнеры ученицы записали весь процесс на видео и выложили ролик в интернет, после чего несовершеннолетняя стала объектом издевательств в школе.
Мать, узнав о происходящем, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Стражи порядка задержали четверых подростков, пятый успел скрыться. Однако после того, как стали известны подробности случившегося, женщина отказалась от обвинения. Следствие также согласилось с тем, что секс произошел по согласию всех участников.