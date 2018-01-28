Житель Санкт-Петербурга утверждает, что в больнице, куда он попал после несчастного случая, из него — здорового 30-летнего мужчины — «сделали овощ». Врачи кололи его тяжелым препаратом галоперидолом, который подавляет психику, вместо того, чтобы лечить перелом ключицы и травму головы. Родственники пациента намерены обратиться в Росздравнадзор и Следственный комитет с жалобой на медиков. Историю лечения они рассказали в соцсетях.
Андрей Силинский получил травму 13 декабря 2017 года — вышел из маршрутки, поскользнулся и упал. В Елизаветинской больницу Санкт-Петербурга, куда доставили пострадавшего, зафиксировали травмы и назначили срочную операцию — трепанацию черепа, пишет Life.ru. 16 декабря Андрей пришел в сознание, однако, по его словам, никакого адекватного лечения больше не получил. Врачи даже не наложили гипс на сломанную ключицу, зато стали колоть ему галоперидол (лекарство, которое назначают при тяжелых психических расстройствах) — больной якобы буянил.
Связаться с родственниками Андрею удалось только после 9 января. Спустя два дня за ним приехал брат Антон. Андрей, обычный здоровый молодой мужчина, теперь выглядел, как беспомощный больной.
Родственники Андрея намерены пожаловаться в Росздравнадзор и Следственный комитет на действия врачей. Получить комментарий от представителей Елизаветинской больницы Life.ru не удалось — там сослались на врачебную тайну.
Известно, что после плохого лечения Андрей не стал обращаться к другим врачам, хотя и жаловался, что сломанная ключица так и не срослась. Непонятным остается также то, почему родственники не искали его, хотя он не выходил на связь почти месяц.
То, что история крайне неоднозначная, считают и в Союзе по защите прав пациентов при Росздравнадзоре. Вопросы возникают как к медперсоналу Елизаветинской больницы, так и к родственникам пациента.