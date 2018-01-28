14:15 28 января 2018 0

По мнению коммунистов, Ельцин Центр дезинформирует людей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин предложил отдать Ельцин Центр детям. Коммунисты в Екатеринбурге поддерживают эту идею. Сам музей отказывается от комментариев.

Грудинин сделал заявление в ответ на вопрос о переименовании центра. Он сказал, что музею нужно поменять название и полностью переориентироваться. «Ельцин Центр надо переименовать и отдать детям. Сделать из него нормальный дворец для детей, в котором бы они занимались и повышали свои знания… Еще и занимались бы различными видами спорта, в бесплатных кружках. Все, что там делается, должно быть направлено на воспитание наших детей», — сказал кандидат в президенты России.

Депутат регионального Заксобрания от КПРФ Александр Ивачев в беседе с «URA.RU» сказал, что полностью поддерживает инициативу, потому что центр «выполняет функцию по дезинформации населения». «Мы выступали против строительства Ельцин Центра, открытия памятника. Мы считаем, что это фигура, минимум, спорная. Многие люди в нашей стране считают его [Ельцина] фигурой отрицательной. <…> Про Ельцина тоже можно рассказывать правду. <…> Ельцин Центр этого не делает», — заявил Ивачев. На вопрос о том, почему центр нужно отдать именно детям, а не пенсионерам, например, лидер свердловских коммунистов заметил, что это вопрос обсуждаемый. В разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь Ельцин Центра Елена Волкова сообщила, что руководство приняло решение не комментировать идею Грудинина.