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29 января 2018
28 января 2018
20:15  28 января 2018 0

На Украине объяснили, в чем опасность Высоцкого, Цоя и Булгакова

Портрет Владимира Высоцкого у БЦ Высоцкий. Екатеринбург, высоцкий владимир, стрит-арт, рисунок на стене
Не исключено, что сегодня Высоцкий сочинил бы песню о «щупальцах»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пояснил свое высказывание о том, что творчество Владимира Высоцкого, Михаила Булгакова, Виктора Цоя и еще ряда деятелей культуры опасно для страны. Свое заявление он сравнил с надписью «Курение убивает» на пачках табачных изделий, цель которого не запретить курение, а рассказать о его последствиях.

«Дискуссию о возможности использования Россией определенных деятелей культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя их запрещать, если да, то кого именно. Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни других, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживает российскую агрессию», — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Запрещать, по его словам, следует лишь тех исполнителей, которые открыто поддерживают политику и действия РФ. Что же до почивших писателей, поэтов и музыкантов, то их имена Москва «может использовать» в своих целях, сообщает телеканал 360.

Высказывание Вятровича о Высоцком и Цое, как об «изящных щупальцах русского мира», писало «URA.RU», стало очередным в череде странных заявлений историка. Ранее, например, он предлагал украинцам ради «декоммунизации» отказаться от празднования 8 марта.

Алексей Шумов
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