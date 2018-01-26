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27 января 2018
26 января 2018
19:43  26 января 2018 3

На Украине Высоцкого, Цоя и Пугачеву назвали «опасными щупальцами»

Портрет Владимира Высоцкого у БЦ Высоцкий. Екатеринбург, высоцкий владимир, стрит-арт, рисунок на стене
Владимир Высоцкий показался украинцам опаснымФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Легендарных российских актеров и певцов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя в Киеве назвали «опасными щупальцами русского мира». Такое заявление сделал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Высоцкий, которому накануне исполнилось бы 80 лет, является «опасным щупальцем русского мира», написал в Facebook Вятрович. Он отметил, что творчество Высоцкого и песни рок-группы «Кино» столь же опасны для Украины, как «совок и московская церковь». В число опасных личностей он также включил певицу Аллу Пугачеву и писателя Михаила Булгакова. Автор поста считает, что Кремль активно использует культурные явления для расширения своего влияния на постсоветском пространстве.

Это не первое странное высказывание Вятровича. Ранее он призвал украинцев признать время нахождения страны в составе СССР «оккупацией», пишет «Утро.ру». Кроме того, он предложил отменить на Украине Международный женский день. По его мнению, это поспособствует процессу декоммунизации в стране, добавляют argumenti.ru.

Ранее в опале Киева оказались другие культурные деятели России. Актеров Михаила Боярского, Олега Табакова, Бориса Клюева и Валентина Гафта внесли в «черный список». Кроме того, приключенческий фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» и новогоднюю сказку «Чародеи» назвали угрожающими нацбезопасности Украины, напоминают Nation News.

Наталья Михалева
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