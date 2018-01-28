Тюменец протаранил полицейских, спасаясь от гаишников

Необычная авария произошла в Тюмени. Водитель LADA, пытаясь уйти от преследующей его машины ГИБДД, врезался в «УАЗик» патрульно-постовой службы полиции.
Инцидент случился 28 января возле дома №3 по улице Аккумуляторная. «Четырнадцадцатая», задев полицейскую машину, «ушла» в дерево. Стражи порядка извлекли лихача из помятого автомобиля. В ДТП никто не пострадал.
«Наряд ДПС пытался остановить водителя автомобиля ВАЗ-2114, но он не остановился. Водитель пытался уехать от полицейских и врезался в уазик ППС, который оказывал содействие в задержании автомобилиста, — пояснила изданию 72.ru начальник отделения пропаганды региональной ГИБДД Анжела Борисова. — По предварительным данным, нарушитель был пьян».
Как уже сообщало «URA.RU», не так давно на тюменской трассе произошла еще одна странная авария. Дальнобойщик обморозился, ремонтируя свой MAN, и отправился в путь, практически без помощи рук. Он сумел проехать 500 километров, прежде чем его фура слетела в кювет.