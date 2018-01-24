15:10 24 января 2018 6

Руки не слушались водителя Фото: УГИБДД по Тюменской области

Водитель большегруза MAN отморозил руки, из-за чего не справился с управлением и вылетел с дороги. ДТП произошло на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск, рассказали «URA.RU» в УГИБДД по Тюменской области

Как выяснили инспекторы, водитель фуры, 64-летний житель Республики Марий-Эл Владимир Данилов, почти 500 километров проехал по трассе на грузовике с обмороженными еще в Когалыме руками. Мужчина на морозе в перчатках устранял поломку в машине, и только впоследствии обнаружил, что кисти покрылись волдырями. На 507-м километре трассы Тюмень—Ханты-Мансийск дальнобойщик попытался обогнать автомобиль, но травмированные руки не дали ему завершить маневр безопасно. MAN съехал в кювет, повредив трубки подачи воздуха и колеса.

Оперативно прибывшие на место медики и сотрудники ГИБДД, оказали водителю большегруза срочную помощь и доставили в гостиницу. «И подумать не мог, что здесь, на севере, на пустынной трассе оперативные службы так быстро реагируют на чужую беду», — сказал пострадавший от мороза дальнобойщик. Дорожные службы несколько часов безрезультатно пытались вытащить большегруз из кювета. Чтобы сдвинуть с места тяжелый грузовик, буксировщики решили дождаться потепления.