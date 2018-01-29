В Зауралье определились с датой празднования юбилея области

Алексей Кокорин приглашает гостей
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Курганской области, состоится 5 февраля в 15:00 в областной филармонии. Дату решено было перенести с 6 февраля в связи с тем, что в этот день Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.
На мероприятие приглашены руководители соседних регионов, а также гости из Москвы, однако пока неизвестно, кто прибудет на праздник. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и другие руководители, как ожидается, отправятся в Москву вскоре после окончания торжества.
Ранее рассматривался вариант с проведением юбилея в пятницу, 9 февраля. В пресс-службе регионального правительства «URA.RU» уточнили, что чиновники не ждут никаких премий в связи с юбилейной датой.