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Главные новости Курганской области
12:41  29 января 2018 1

В Зауралье определились с датой празднования юбилея области

Встреча губернатора Кокорина с ветеранами города. Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин приглашает гостейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Курганской области, состоится 5 февраля в 15:00 в областной филармонии. Дату решено было перенести с 6 февраля в связи с тем, что в этот день Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.

На мероприятие приглашены руководители соседних регионов, а также гости из Москвы, однако пока неизвестно, кто прибудет на праздник. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и другие руководители, как ожидается, отправятся в Москву вскоре после окончания торжества.

Ранее рассматривался вариант с проведением юбилея в пятницу, 9 февраля. В пресс-службе регионального правительства «URA.RU» уточнили, что чиновники не ждут никаких премий в связи с юбилейной датой.

Татьяна Жаткина
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