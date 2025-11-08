Курган получит чистую воду: реконструкция Арбинских сооружений завершена на 90%

Жители Кургана получат чистую питьевую воду благодаря реконструкции очистных сооружений Фото: Размик Закарян © URA.RU

Реконструкция Арбинских очистных сооружений в Кургане, которая проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», близка к завершению. Готовность объекта, который находится на особом контроле городских властей, составляет более 90%, а финансирование работ достигло 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава города Антон Науменко по итогам визита на объект.

«На сегодняшний день завершены работы на станции первого подъема, резервуарах чистой воды, завершены все водоводы. Подходят к концу пуско-наладочные работы в комплексе деманганации», — сообщил Науменко.

Он добавил, что реконструкция данного объекта положительно скажется на качестве воды для всех жителей города Кургана и поможет избежать тех аварийных ситуаций, которые происходили ранее. Арбинские очистные сооружения являются одним из ключевых объектов жизнеобеспечения Кургана. Реконструкция позволит обеспечить всех абонентов чистой питьевой водой, очищенной от технических примесей, включая железо и марганец.

Продолжение после рекламы

Кроме того, будет внедрена система автоматического управления, что повысит надежность работы всей системы очистки воды. На территории очистных сооружений ведутся работы по благоустройству: укладывается асфальтовое покрытие, делаются тротуары и отмостки, установлено новое ограждение, в ближайшее время будут смонтированы мачты освещения.