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29 января 2018
Главные новости Свердловской области
14:39  29 января 2018 0

Губернатор Куйвашев целую неделю в Екатеринбурге. Занят олигархами, силовиками и новым министром

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Всю неделю губернатор в Екатеринбурге — успевайте пойматьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловскую власть ждет редкая рабочая неделя — вся она пройдет под присмотром губернатора Евгения Куйвашева. С понедельника, 29 января, глава региона занимается внутриобластными вопросами: с самого утра провел совещание по планированию с вице-губернаторами.

Уже во второй половине дня Куйвашев обсудит с назначенным в прошедшую пятницу министром экономики Александром Ковальчиком вопросы социально-экономического положения коренных малых народов Севера (КМНС) — манси. В кабмине по этому поводу шутят: «Если у губернатора будет плохое настроение, то вся рабочая группа (30 человек) поедут на месяц в Ивдель — анализировать все на месте».

На вторник, 30 января, у губернатора назначено заседание совета безопасности. Встречи Евгения Куйвашева с представителями силовых структур в последнее время стали регулярнее — на прошлой неделе глава региона принял участие в коллегии в ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Оставшиеся три дня рабочей недели губернатор будет заниматься рабочими и работодателями. В среду, 31 января, состоится подписание соглашения Федерации профсоюзов Свердловской области и Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в присутствии председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. На следующий день, в четверг, губернатор вместе с профсоюзами отпразднует их столетие и проведет заседание правительства. Неделю Евгений Куйвашев завершит участием в отчетно-выборном собрании СОСПП в Ельцин Центре.

Антон Ольшанников
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