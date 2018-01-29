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Главные новости Югры
17:56  29 января 2018 0

Мужчина, который насмерть замерз в больничном городке в ХМАО, делал ремонт для медиков

Природный парк
В ночь, когда замерз мужчина, в Нефтеюганске было около -40Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина, замерзший насмерть на территории больничного городка Нефтеюганска, оказался сотрудником дочернего предприятия и занимался ремонтом хирургического отделения больницы. Об этом 29 января «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, погибший в ночь с 20 на 21 января мужчина 1984 года является гражданином Молдовы, который работал в хирургическом отделении больницы уже несколько месяцев, осуществляя отделочные работы. Также источник издания добавил, что за строительные работы в больнице отвечало ООО «Строительное управление №14», с которым был заключен контракт в конце 2016 года.

В департаменте общественных и внешних связей Югры подтвердили эту информацию, сообщив, что замерзший мужчина действительно являлся сотрудником строительной компании, которая ведет ремонтные работы в одном из корпусов больницы. Получить комментарий главного врача больницы Нефтеюганска не удалось. Рабочий телефон Дмитрия Мальцева недоступен для звонков журналиста.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 20 на 21 января на территории, прилегающей к медицинским учреждениям — в городе этот район называют больничным городком. Следственный комитет ведет проверку по факту инцидента. В соцсетях очевидцы происшествия уточняют, что тело замершего нашли возле аптеки.

Игорь Волосин
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