19:13 29 января 2018 2

Батареи жильцам сказали ставить за свой счет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени жильцы дома №6 на улице Мира остались зимой без отопления. Батареи в нескольких квартирах были срезаны из-за того, что в сильные морозы внутридомовые сети замерзли, а во время оттепели батареи отопления прорвало. Сейчас жильцам в управляющей компании предлагают самим установить новые батареи.

Заявление в Госжилинспекцию одного из жильцов дома на улице Мира появилось в соцсетях. В документе говорится, что системы теплоснабжения и водоснабжения были разморожены по вине управляющей компании «Жилищный сервис» после 24 января. «На неоднократные просьбы восстановить теплоснабжение о водоснабжение в УК «Жилищный сервис отреагировали только 28 января, — сказано в заявлении. — Напоминаю, что температура воздуха в эти дни достигала 30-35 градусов мороза». В ночь с 27 на 28 января произошло потепление и батареи оттаяли — в результате затопило четыре квартиры, пишет автор обращения. В результате в двух квартирах обрушилась штукатурка и отошли обои.

Фото: группа «Настроение Тюмени» в «Фейсбуке»

После этого, говорится в письме, работники управляющей компании «срезали все батареи в квартирах и по настоящее время ни одна батарея на восстановлена». Кроме того, в квартирах до сих пор нет воды — ни горячей, ни холодной, как указал автор.

Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в управляющей компании «Жилищный сервис», инцидент произошел по вине собственника квартиры на первом этаже, который уехал, оставив открытыми окна. В результате батареи в его помещениях перемерзли. «Доступа в его квартиру не было. Раз там размерзлись, начались порывы радиаторов в других квартирах».

Отопление и вода во всем доме уже есть, подчеркнули в компании. «Контур горячий, и батареи не все срезали, только несколько штук», — сообщили там. В УК пояснили, что новые батареи собственники квартир должны ставить за свой счет. «Почему мы должны ставить батареи? Это не наше имущество. У них стоят отсекающие краны, пусть покупают и ставят, — отметили в УК. — Пусть подают в суд на собственника, из-за которого это произошло».

По данным системы «Контур. Фокус», учредителями УК «Жилищный сервис» являются Александр Созыкин и Александр Кирьянов. Последний входит в состав учредителе ООО «УютСервисБыт» — на эту компанию год назад жаловались жильцы нескольких домов по улице Минской, которые также в морозы остались без отопления из-за размороженной системы.